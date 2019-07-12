Вордпресс

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт4 заявки171 просмотр

Вносили правки в дизайн – их нужно сверстать, не испортив мобильную версию (адаптивную).  

Сайт – https://petrodar.ru 

Скрин макета https://yadi.sk/i/GukDAYKZclCeaw

На сайте вордпресс – там конструктор содержимого есть. Оптимально сверстать на его блоки. Там просто – блоку можно задать свой стиль.

ТЗ- https://drive.google.com/file/d/15GFD23ySXIJjvt4d2t0d4a7DgAHTmoih/view?usp=sharing 

WordPress
6 лет назад
m4xm4x1me
39 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров