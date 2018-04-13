Привет всем! Надо сверстать 3 страница. Без цен не рассматриваю заявка.
Нужен front-end (уровня middle) для завершения полу-готового проекта
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте. Ищу адекватного фронт-енд разработчика (также разбирающегося в бекенде) для завершения уже начатого проекта. Если сработаемся, есть перспектива длительного сотрудничества.Есть незавершенный проект:http://sasharjj.bget.ruЧто именно было не завершено, указано тут: https://docs.google.com/document/d/1qRoQY6uEX-qlnAi_ZTZQJpdjbzhWfkPlz8pmMgwlePU/edit
Нужно будет завершить проект и привести сайт в адекватный вид. Все нюансы можно будет быстро обсудить в скайпе или телеграмме. Предварительный бюджет 3000 - 6000 грн. В заявке четко укажите:
- Возраст.
- Опыт работы.
- Как будете тестировать разные устройства?
- Как вы себя оцениваете? (middle, senior).
- Прочитали файл в гугл докс? Все ли понятно?
- Наличие карты приват банк.
- Сроки.
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