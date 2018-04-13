Нужен front-end (уровня middle) для завершения полу-готового проекта

Здравствуйте. Ищу адекватного фронт-енд разработчика (также разбирающегося в бекенде) для завершения уже начатого проекта. Если сработаемся, есть перспектива длительного сотрудничества.Есть незавершенный проект:http://sasharjj.bget.ruЧто именно было не завершено, указано тут: https://docs.google.com/document/d/1qRoQY6uEX-qlnAi_ZTZQJpdjbzhWfkPlz8pmMgwlePU/edit

Нужно будет завершить проект и привести сайт в адекватный вид. Все нюансы можно будет быстро обсудить в скайпе или телеграмме. Предварительный бюджет 3000 - 6000 грн. В заявке четко укажите:

Возраст.

Опыт работы.

Как будете тестировать разные устройства?

Как вы себя оцениваете? (middle, senior).

Прочитали файл в гугл докс? Все ли понятно?

Наличие карты приват банк.

Сроки.

Жду ваших ставок!