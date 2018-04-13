Доработать верcтку (flexbox)

Вёрстка 4 страниц сайта и внесение правок текущего сайта. ТЗ: https://docs.google.com/document/d/1fdMPvN61mbuurtIYBskjUntTsSdBJzQLmn-SfVGRQUI/edit?usp=sharing Файлы: https://cloud.mail.ru/public/ANVt/T52VnheVy
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Всем привет. Есть верстка ИМ sotngngmai.temp.swtest.ru.
Надо ее привести 1 в 1 в соответствии с макетами yadi.sk/d/jf9oUUrT3TxVrz
Если коротко
1. Перепроверить шрифты
2. Сверстать email письмо об успешном заказе
3. Доверстать мелкие элементы (пагинация, фильтры и прочее)
В превью объем работы виден
По срокам -3-4 дня. Если быстрее будет, вообще замечательно
По бюджету – 4 тысячи. Если слишком маленький, то жду встречных предложений
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