Доработать верcтку (flexbox)

$67
HTML-версткаЗакрыт7 заявок271 просмотр
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Всем привет. Есть верстка ИМ sotngngmai.temp.swtest.ru

Надо ее привести 1 в 1 в соответствии с макетами yadi.sk/d/jf9oUUrT3TxVrz 

Если коротко 

1. Перепроверить шрифты 

2. Сверстать email письмо об успешном заказе 

3. Доверстать мелкие элементы (пагинация, фильтры и прочее) 

В превью объем работы виден 

По срокам -3-4 дня. Если быстрее будет, вообще замечательно 

По бюджету – 4 тысячи. Если слишком маленький, то жду встречных предложений 

6 лет назад
sotgn
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
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