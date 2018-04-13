Доработать макет верстки

Есть лендинг http://testlpgenerator.ru/trening-prodaji/ чистый ХТМЛ без движка,по нему необходимо сделать ряд правок: 1. В шапке сейчас один посыл "Как продавать не продавая" нужно в шапку вставить три таких посыла уменьшим их. Два вверху и один внизу 2.Поменять цены ...
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