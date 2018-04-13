Небольшие правки по HTML сайту

$15
HTML-версткаЗакрыт17 заявок291 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть лендинг  http://testlpgenerator.ru/trening-prodaji/  чистый ХТМЛ без движка,по нему необходимо сделать ряд правок:

1. В шапке сейчас один посыл "Как продавать не продавая" нужно в шапку вставить три таких посыла уменьшим их. Два вверху и один внизу

2.Поменять цены и кое где текста.

3. Четыре блока с инфомрацией перенести с этого лендинга http://www.lpartmediconsult.ru/online_intensive_proryv/ на этот  http://testlpgenerator.ru/trening-prodaji/ 

Используя уже существующие блоки этого лендинга http://testlpgenerator.ru/trening-prodaji/  

То есть не нужно ничего придумывать по дизайну,вставляем новые текста в существующие блоки,дублируя эти блоки.

 Сделать нужно все быстро и качественно ! Срок до 15 00 по МСК,исполнителя выбираю в течении 2 часов

HTML
6 лет назад
a-luxkz
Иван 
37 летКазахстан
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
774 отзыва(-6)
  • Похожие заказы

  • Требуется верстка

    Требуется верстка страницы UNDER CONSTRUCTION.  1. Фиксированная верстка, пиксель в пиксель 2. Подключить MAILCHIMP для подписки 3. Красивы таймер обратного отсчета.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Верстка мини сайта. Обязательно тестировать на iphone

    Здравствуйте  Нужна мобильная верстка мини сайта (лендинг + 1 или 2 странички). Обязательно протестировать на iphone и ipad, поэтому очень важно, чтобы у вас были эти устройства. И на андроиде, конечно же, тоже.  Нужно сделать лендинг для ...

    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Верстка сайта для MODX из готового макета

    Необходимо сверстать сайт. Интернет-магазин. 4 товарные позиции. Верстка должна быть резиновой для любых экранов.  Макет дизайна полностью готов.  Страницы: 1. Главная с описанием товара и позициями 2. Четыре карточки товара на отдельных страницах  3. Страница о доставке 4. Страница для оптовых ...

    Верстка сайтаMODX
    HTML-верстка10 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Верстка через шорт коды wordpress

    Сверстать адаптивно [url=https://vk.com/doc172507397_462300422?hash=2504e677c1f1fa0324&amp;dl=735150c3960576547f]https://vk.com/doc172507397_462300422?hash=2504e677c1f1fa0324&amp;dl=735150c3960576547f[/url] с формой обратной связи и выводом редактирования контента в админку в том числе фоны

    WordPress
    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Вёрстка готового дизайна под Wordpress

    $200

    Ищем специалиста для вёрстки под вордпресс по готовому макету.  На сайте будет 12 страниц одной конструкции, с разным контентом. От исполнителя требуется - грамотно составленный код, чтобы в нем любой программист мог разобраться без бутылки. Обязательна оптимизация ...

    WordPress
    HTML-верстка26 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Верстка и натяжка готового дизайна сайта.

    Необходима верста и натяжка на движок (WordPress) готово дизайна сайта. Желательно, что бы программированием и версткой занимались два разных человека каждый профессионал в своей области. Готовый работающий сайт должен быть 1 в 1 как дизайн ...

    HTML-верстка18 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Верстка сайта

    Добрый день Необходимо сделать верстку по PSD макету и посадить все это дело на движок Предлагайте свои идеи и стоимость Отдается предпочтение минимальному бюджету По срокам вообще не горит Один из макетов прикрепляю Остальные похожие Всего 4 страницы

    Верстка сайта
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Верстка лендинга

    Задача: [list][*]Сверстать лендинг [*]Перенести на хостинг[*]Привязать домен[*]Настроить кнопки и отправку на почту заявок[*]Подключить Яндекс метрику[*]Настроить цели[/list]  Вертстка: [list][*]Адаптивная[*]Кроссмобильная[*]Кроссбраузерная[*]Корректно отображается на популярных устройствах + нет багов при зуме[*]Оптимизирована, зеленая область  [url=https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=ru]https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=ru[/url]﻿[/list] Все подробности обсудим с исполнителем. При отписке на проект не забывайте ...

    HTML-верстка26 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Создать простое HTMl письмо

    Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Письмо очень простое, состоит лишь из фотографии, лого и пару строчек текста. Сделать нужно сегодня. Нужно сделать html письмо, шаблон для примера, фото и тз я скину. Главное требования, чтобы письмо отображалось хорошо на всех ...

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    6 лет назад

  • Произвести валидную, адаптивную, кроссбраузерную html-вёрстку страниц

    $410

    Произвести валидную, адаптивную, кроссбраузерную html-вёрстку страниц интернет-магазина Thick-thin.ruСостав проекта (перечень страниц): Главная Категория Карточка товара Страница отзывов Страница корзины Страница доставки Контакты 404 страница Страница статей блога Страница единичной записи блога Калькулятор Thank you page Некоторые страницы должны предусматривать несколько состояний. Категория – (2 состояния) Карточка – (3 состояния) ...

    HTML
    HTML-верстка13 заявок
    Завершен
    6 лет назад