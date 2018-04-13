Небольшие правки по HTML сайту

Есть лендинг http://testlpgenerator.ru/trening-prodaji/ чистый ХТМЛ без движка,по нему необходимо сделать ряд правок:

1. В шапке сейчас один посыл "Как продавать не продавая" нужно в шапку вставить три таких посыла уменьшим их. Два вверху и один внизу

2.Поменять цены и кое где текста.

3. Четыре блока с инфомрацией перенести с этого лендинга http://www.lpartmediconsult.ru/online_intensive_proryv/ на этот http://testlpgenerator.ru/trening-prodaji/

Используя уже существующие блоки этого лендинга http://testlpgenerator.ru/trening-prodaji/

То есть не нужно ничего придумывать по дизайну,вставляем новые текста в существующие блоки,дублируя эти блоки.

Сделать нужно все быстро и качественно ! Срок до 15 00 по МСК,исполнителя выбираю в течении 2 часов