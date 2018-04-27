Требуется верстка

HTML-версткаЗавершен16 заявок380 просмотров
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Требуется верстка страницы UNDER CONSTRUCTION. 

1. Фиксированная верстка, пиксель в пиксель

2. Подключить MAILCHIMP для подписки

3. Красивы таймер обратного отсчета. 

6 лет назад
afle
34 годаИзраиль
15 лет в сервисе
Был
22 дня назад
Выбранный исполнитель
Jeka2
37 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
6 лет назад
$30
1 день
Все хорошо! Работаем не в первый раз.
Тоже самое могу сказать и про Виктора. Всё прошло достаточно гладко