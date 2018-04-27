Требуется верстка

Нужно адаптивно сверстать внутренние страницы сайта по макетам (приложу отдельно) и внести правки в уже сверстанную главную. При верстке нужно учитывать требования во вложении и дальнейшую мультиязычность сайта. Различные текстовые блоки должны без особенных проблем вмещать ...