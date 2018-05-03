Верстка внутренних сайта

$250
HTML-версткаЗавершен27 заявок324 просмотра
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Нужно адаптивно сверстать внутренние страницы сайта по макетам (приложу отдельно)  и внести правки в уже сверстанную главную.

При верстке нужно учитывать требования во вложении и дальнейшую мультиязычность сайта. Различные текстовые блоки должны без особенных проблем вмещать различный по длине текст.

6 лет назад
artdynamica
35 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
farmazone
Василь 
27 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
120 отзывов(-5)
6 лет назад
$250
5 дней
Сделано хорошо!
Всё ОК!
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