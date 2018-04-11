Необходимо сверстать лендинг

HTML-версткаЗакрыт22 заявки307 просмотров
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Нужен лендинг в нише детские товары с адаптацией под мобильные устройства, очень быстро (за 1-2 дня буквально). Приоритет тем, кто уже сталкивался с данным дизайном. Пожалуйста, прикрепляйте примеры работ к предложениям. Спасибо))

Подробности обсудим, ищу для долговременного взаимовыгодного сотрудничества. 

6 лет назад
Valeria7773
Валерия 
33 годаРоссия
6 лет в сервисе
Была
3 года назад
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