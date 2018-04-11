Верстка проекта с натяжкой на ангуляр 2+

Необходимо выполнить верстку проекта, а так же интегрировать ее с Angular 2+ мобильной версии сайта, цену прошу писать при работе за месяц, скорее всего проект будет выполняться более 1го месяца в целом и хотелось бы найти человека добросовестного и который хотел бы довести проект до конца.

Что есть:

1. согласованные макеты

2. реализованный REST API

3. Десктоп версия на ангуляре 1.5 (это просто к сведению)

чего жду:

1. адекватных предложений, которые могли бы заинтересовать

2. знание ангуляр 2+

3. желание довести до конца проект

если выбранный специалист выполнит проект на отлично, будет возможно долгосрочное сотрудничество и прием на работу (по желанию)