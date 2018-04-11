Верстка проекта с натяжкой на ангуляр 2+

Требуется верстальщик для правки шаблона, верстки форм
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо выполнить верстку проекта, а так же интегрировать ее с Angular 2+ мобильной версии сайта, цену прошу писать при работе за месяц, скорее всего проект будет выполняться более 1го месяца в целом и хотелось бы найти человека добросовестного и который хотел бы довести проект до конца.
Что есть:
1. согласованные макеты
2. реализованный REST API
3. Десктоп версия на ангуляре 1.5 (это просто к сведению)
чего жду:
1. адекватных предложений, которые могли бы заинтересовать
2. знание ангуляр 2+
3. желание довести до конца проект
если выбранный специалист выполнит проект на отлично, будет возможно долгосрочное сотрудничество и прием на работу (по желанию)
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