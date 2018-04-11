Верстка емейл подписи

Нужно переверстать фаил с table на div и привести сам код в порядок убрать мусор задание только для тех у кого больше 20 положительных отзывов. Также проверить два файла подвала я их переверстал но правильно или нет. Все ...
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Доброго времени суток товарищи фрилансеры!
Будьте добры даже не обращайте внимание на это объявление если не занимались версткой для емейл писем!
Никогда не думал что вертка даже простой таблицы в емейл подписи вызовет столько сложностей!
Есть простая подпись где идет слева на право 4 блока!
1 лого
2 название фирмы и 2 контакта
3 и 4 схожи по 2 контакта
Предоставлю как это должно выглядеть в html.
От вас задача сделать эту подпись такой же для outlook!
Проверка будет отправкой письма дизайнеру!
Вот что нужно
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