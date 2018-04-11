Верстка емейл подписи

Доброго времени суток товарищи фрилансеры!

Будьте добры даже не обращайте внимание на это объявление если не занимались версткой для емейл писем!

Никогда не думал что вертка даже простой таблицы в емейл подписи вызовет столько сложностей!

Есть простая подпись где идет слева на право 4 блока!

1 лого

2 название фирмы и 2 контакта

3 и 4 схожи по 2 контакта

Предоставлю как это должно выглядеть в html.

От вас задача сделать эту подпись такой же для outlook!

Проверка будет отправкой письма дизайнеру!

Вот что нужно

http://titanair.no/email/Titan.htm