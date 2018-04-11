Верстка емейл подписи

HTML-версткаЗакрыт6 заявок161 просмотр
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Доброго времени суток товарищи фрилансеры!

Будьте добры даже не обращайте внимание на это объявление если не занимались версткой для емейл писем!

Никогда не думал что вертка даже простой таблицы в емейл подписи вызовет столько сложностей!

Есть простая подпись где идет слева на право 4 блока! 

1 лого

2 название фирмы и 2 контакта

3 и 4 схожи по 2 контакта

Предоставлю как это должно выглядеть в html. 

От вас задача сделать эту подпись  такой же для outlook! 

Проверка будет отправкой письма дизайнеру! 

Вот что нужно

http://titanair.no/email/Titan.htm

6 лет назад
wildil
Илья 
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
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