Front-end разработчик на проект

HTML-версткаЗакрыт11 заявок367 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Кратко: 

Нужна верстка и front-end для сайта со статистикой спортивных событий.  

Подробно: 

Будет API, которое отдает данные для построения страниц. API разрабатывается нами, и будет изменяться в тесном сотрудничестве с фронт-эндом. То есть, отдается в большинстве случаев готовый json для построения конкретной страницы. Необходимо построить по этим данным страницы сайта, и обновлять их, пока пользователь находится на странице. 

Server-side: На серверной стороне также осуществляется роутинг страниц и подобные несложные вещи. Работы с данными фактически нет, все данные получаются запросом к api. 

Стек технологий: Web-сервер nginx, apache, flask (на выбор реализующего), язык должен быть python или php, можно использовать несложный шаблонизатор (jinja, twig), а также легкие и хорошо известные open-source библиотеки (python-requests, php-curl, итп). 

Client-side: Условно можно разделить браузерные скрипты на UI-скрипты и скрипты, специфические для данного сайта (core-скрипты). 

Под UI-скриптами подразумевается, например, анимация меню или свой select-box (то что не удалось сделать средствами css). Все остальное core-скрипты – это группа скриптов, обеспечивающий реакцию сайта на действия пользователя, например, показ модальных окон по нажатию кнопки, установка cookies при отметке пользователем и так далее.  

Стек технологий – jquery и очень хорошо известные легкие библиотеки. Категорически нельзя использовать react, angular, современные большие vendor-locked решения. 

Итог: Фокус разработки – простая логичная структура с максимальным быстродействием. 

Формат работы. 

По серверной части – back-end выдает тестовый сервер, либо настраивает и показует как этим пользоваться, чтобы исполнитель мог писать клиентскую часть. 

По клиентской части – сначала длинный разговор с непосредственным исполнителем, в процессе которого согласуем все моменты: что планируем использовать, как планируем писать и т.п. Back-end программист будет выступать на этом разговоре как его коллега – разработчик бэкэнда/api, ну и немножко как ментор фронт-энда.  

В процессе написания также достаточно плотное общение по техническим вопросам как со стороны бек-энда (легкое и деликатное менторство), так и со стороны исполнителя (например, чего-то не хватает в API, или ему удобней, чтобы было вот так).  

Код естественно в гите в нашем репозитории. Бэк-энду важно видеть коммиты и процесс разработки, и (легко и деликатно) направлять разработку в то русло, необходимое для развития проекта.  

Предполагаемое время разработки фронт-энд части (с момента, когда уже готовы шаблон и API) 1-1,5 месяца. 

6 лет назад
sergsn
36 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
  • Похожие заказы

  • Сверстать портфолио (галерею) Bootstrap.

    Нужно сверстать галерею на сайт. Галерея должна быть адаптивной и адаптироваться под размерчик (красиво, правильно). Пример галереи в приложении. Если есть возможность внизу добавить кнопку еще работы чтобы при клике отображался следующий пакет картинок и так три ...

    Bootstrap
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Верстка адаптивного магазина из формата .ai

    Необходимо выполнить адаптивную верстку интернет-магазина из формата .ai. Страницы: главная, каталог, карточка товара, макеты есть для десктопа и мобильной версии, для планшета макет соответствует десктопу (уменьшается в процентном соотношении). Указывайте, пожалуйста, примерные сроки и стоимость.  В первую очередь ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Сверстать нужную структуру страниц из Themeforest - шаблона

    Задача состоит вот в чем: 1. Есть наш сайт. Нам нем есть уже ряд готовых HTML-страниц. 2. Нужно создать еще 15 таких же HTML-страниц. Все собирается на готовом HTML-шаблоне. Мы просто вытягиваем различные элементы шаблона и собираем все ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Поправить верстку сайта

    Необходимо исправить верстку уже существующего сайта, Интернет издание, сайт написан на Wordpress тема сайта платная Metro Magazine - WordPress.  Необходимо исправить отображение всех элементов на сайте.  Настроить Адаптивную верстку. Настроить Кроссбраузерность. Оптимизировать сайт под возможность дальнейшего SEO продвижение, настроить все ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Перевод адаптивного интернет-магазина из формата .ai в .psd.

    Необходимо выполнить перевод адаптивного интернет-магазина из формата .ai в .psd. Страницы: главная, каталог, карточка товара, макеты есть для десктопа и мобильной версии, для планшета макет соответствует десктопу (уменьшается в процентном соотношении). Указывайте, пожалуйста, примерные сроки и стоимость.  В ...

    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Доработка верстки сайта

    Есть готовая верстка сайта, но в ней много расхождений с макетом. Нужно поправить. Работа не срочная. Только пост оплата.  Бюджет минимальный. Макет и верстку пришлю в личку.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Сверстать сайт, добавить анимации

    Привет, мой дорогой верстальщик. Я знаю, что ты настоящий профессионал в адаптивной верстке, умеешь HTML5, CSS3, любишь SVG и bootstrap, не забываешь что кроме Chrome есть Firefox, Edge и Safari. Чистый код, отсутствие мусора, БЭМ, уважение ...

    HTML-верстка12 заявок
    Закрыт
    6 лет назад