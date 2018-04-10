Front-end разработчик на проект

Кратко:

Нужна верстка и front-end для сайта со статистикой спортивных событий.

Подробно:

Будет API, которое отдает данные для построения страниц. API разрабатывается нами, и будет изменяться в тесном сотрудничестве с фронт-эндом. То есть, отдается в большинстве случаев готовый json для построения конкретной страницы. Необходимо построить по этим данным страницы сайта, и обновлять их, пока пользователь находится на странице.

Server-side: На серверной стороне также осуществляется роутинг страниц и подобные несложные вещи. Работы с данными фактически нет, все данные получаются запросом к api.

Стек технологий: Web-сервер nginx, apache, flask (на выбор реализующего), язык должен быть python или php, можно использовать несложный шаблонизатор (jinja, twig), а также легкие и хорошо известные open-source библиотеки (python-requests, php-curl, итп).

Client-side: Условно можно разделить браузерные скрипты на UI-скрипты и скрипты, специфические для данного сайта (core-скрипты).

Под UI-скриптами подразумевается, например, анимация меню или свой select-box (то что не удалось сделать средствами css). Все остальное core-скрипты – это группа скриптов, обеспечивающий реакцию сайта на действия пользователя, например, показ модальных окон по нажатию кнопки, установка cookies при отметке пользователем и так далее.

Стек технологий – jquery и очень хорошо известные легкие библиотеки. Категорически нельзя использовать react, angular, современные большие vendor-locked решения.

Итог: Фокус разработки – простая логичная структура с максимальным быстродействием.

Формат работы.

По серверной части – back-end выдает тестовый сервер, либо настраивает и показует как этим пользоваться, чтобы исполнитель мог писать клиентскую часть.

По клиентской части – сначала длинный разговор с непосредственным исполнителем, в процессе которого согласуем все моменты: что планируем использовать, как планируем писать и т.п. Back-end программист будет выступать на этом разговоре как его коллега – разработчик бэкэнда/api, ну и немножко как ментор фронт-энда.

В процессе написания также достаточно плотное общение по техническим вопросам как со стороны бек-энда (легкое и деликатное менторство), так и со стороны исполнителя (например, чего-то не хватает в API, или ему удобней, чтобы было вот так).

Код естественно в гите в нашем репозитории. Бэк-энду важно видеть коммиты и процесс разработки, и (легко и деликатно) направлять разработку в то русло, необходимое для развития проекта.

Предполагаемое время разработки фронт-энд части (с момента, когда уже готовы шаблон и API) 1-1,5 месяца.