Сверстать сайт, добавить анимации

Привет, мой дорогой верстальщик.

Я знаю, что ты настоящий профессионал в адаптивной верстке, умеешь HTML5, CSS3, любишь SVG и bootstrap, не забываешь что кроме Chrome есть Firefox, Edge и Safari. Чистый код, отсутствие мусора, БЭМ, уважение ко времени – это про тебя.

Я в свою очередь работаю над созданием масштабного продукта, и мне нужно сверстать готовый дизайн для сайд-проекта.

И у меня есть для тебя задание.

Скоуп работ:

Один одностраничник с легкими анимациями

Один темплейт для вакансий

Требования:

HTML5, CSS3, jQuery﻿, Bootstrap 4 (опционально)

Поддержка Chrome, Firefox, Edge и Safari версий полугодичной давности

3 основных размера для адаптива: мобайл, версия для планшетов и полная веб-версия

Single page система – в одно время пользователь видит лишь одну секцию

Использование шрифтов и SVG для решения максимального количества задач

Пиксель перфект, использование сетки

Деливери:

две HTML страницы

минимум два CSS файла: исходник и минимизированный вариант. Можно больше, но в таком же формате – исходник плюс минимизация

папка с используемыми ассетами

С нас:

мы из той же обоймы – понимаем процесс, ценим качество и любим когда сделано с любовью

дизайны в invision inspect с размеченными размерами и исходниками, для каждого из размеров

адекватное общение

отсутствие текстовых правок или правок дизайна. Мы знаем как это бесит

мы не будем требовать поддержки IE6

P.S. Мы всей командой старались, чтобы дизайн тебе понравился! Посмотри в аттачах.

Кстати, если верстка для тебя как легкий завтрак, ты ас в JS и фронт-энде, но устал от фриланса – давай поговорим.

Успехов,

Твой любимый заказчик.