Сверстать сайт, добавить анимации

Нужно сверстать галерею на сайт. Галерея должна быть адаптивной и адаптироваться под размерчик (красиво, правильно). Пример галереи в приложении. Если есть возможность внизу добавить кнопку еще работы чтобы при клике отображался следующий пакет картинок и так три ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Привет, мой дорогой верстальщик.
Я знаю, что ты настоящий профессионал в адаптивной верстке, умеешь HTML5, CSS3, любишь SVG и bootstrap, не забываешь что кроме Chrome есть Firefox, Edge и Safari. Чистый код, отсутствие мусора, БЭМ, уважение ко времени – это про тебя.
Я в свою очередь работаю над созданием масштабного продукта, и мне нужно сверстать готовый дизайн для сайд-проекта.
И у меня есть для тебя задание.
Скоуп работ:
- Один одностраничник с легкими анимациями
- Один темплейт для вакансий
- HTML5, CSS3, jQuery, Bootstrap 4 (опционально)
- Поддержка Chrome, Firefox, Edge и Safari версий полугодичной давности
- 3 основных размера для адаптива: мобайл, версия для планшетов и полная веб-версия
- Single page система – в одно время пользователь видит лишь одну секцию
- Использование шрифтов и SVG для решения максимального количества задач
- Пиксель перфект, использование сетки
- две HTML страницы
- минимум два CSS файла: исходник и минимизированный вариант. Можно больше, но в таком же формате – исходник плюс минимизация
- папка с используемыми ассетами
- мы из той же обоймы – понимаем процесс, ценим качество и любим когда сделано с любовью
- дизайны в invision inspect с размеченными размерами и исходниками, для каждого из размеров
- адекватное общение
- отсутствие текстовых правок или правок дизайна. Мы знаем как это бесит
- мы не будем требовать поддержки IE6
Кстати, если верстка для тебя как легкий завтрак, ты ас в JS и фронт-энде, но устал от фриланса – давай поговорим.
Успехов,
Твой любимый заказчик.
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