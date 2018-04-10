Сверстать сайт, добавить анимации

HTML-версткаЗакрыт12 заявок280 просмотров
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Привет, мой дорогой верстальщик.

Я знаю, что ты настоящий профессионал в адаптивной верстке, умеешь HTML5, CSS3, любишь SVG и bootstrap, не забываешь что кроме Chrome есть Firefox, Edge и Safari. Чистый код, отсутствие мусора, БЭМ, уважение ко времени – это про тебя.

Я в свою очередь работаю над созданием масштабного продукта, и мне нужно сверстать готовый дизайн для сайд-проекта. 

И у меня есть для тебя задание.

Скоуп работ:

  • Один одностраничник с легкими анимациями
  • Один темплейт для вакансий
Требования:

  • HTML5, CSS3, jQuery﻿, Bootstrap 4 (опционально)
  • Поддержка Chrome, Firefox, Edge и Safari версий полугодичной давности
  • 3 основных размера для адаптива: мобайл, версия для планшетов и полная веб-версия
  • Single page система – в одно время пользователь видит лишь одну секцию
  • Использование шрифтов и SVG для решения максимального количества задач
  • Пиксель перфект, использование сетки
Деливери:

  • две HTML страницы
  • минимум два CSS файла: исходник и минимизированный вариант. Можно больше, но в таком же формате – исходник плюс минимизация
  • папка с используемыми ассетами
С нас:

  • мы из той же обоймы – понимаем процесс, ценим качество и любим когда сделано с любовью
  • дизайны в invision inspect с размеченными размерами и исходниками, для каждого из размеров
  • адекватное общение
  • отсутствие текстовых правок или правок дизайна. Мы знаем как это бесит
  • мы не будем требовать поддержки IE6
P.S. Мы всей командой старались, чтобы дизайн тебе понравился! Посмотри в аттачах.

Кстати, если верстка для тебя как легкий завтрак, ты ас в JS и фронт-энде, но устал от фриланса – давай поговорим.

Успехов,

Твой любимый заказчик.

6 лет назад
solidstudio
Алексей 
36 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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