Правки по верстке

Нужно сверстать письмо html, есть данные и шаблон, в который нужно добавить текст и картинки. 500 руб.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго времени суток! Требуется внести изменения в верстке действуещего лендинга, добавления новых элементов, адаптивный дизайн. Сайт stuccatur-pro.ru/ самописный без cms / список правок :
1. Фото фона первом экране сделать темнее, чтобы лучше читался текст. Кнопку "ОТПРАВИТЬ" на форме заказа бесплатной консультации переделать на "Получить консультацию".
2. Поправить ссылки в шапке, чтобы не смещалось написание. И отделить ее границей, чтобы было понятно, что это шапка.
3. Переделать УТП на первом экране:
Заголовок: Механизированная штукатурка стен и потолков в Москве и Московской области
Подзаголовки с выгодами:
- С глянцеванием
- Под обои и покраску
- По цене от 280 руб. за кв. м.
4. Блок с кейсами сделать третьим блоком и внутри кнопки "подробнее" добавить формы на расчёт проекта или консультации.
5. В блоке "Четыре неоспоримых преимущества машинной штукатурки" уменьшить иконки и переформулировать "Быстрее в 3-4 раза (по сравнению с чем)", "В раза прочнее (чем что)" и т.д. Пояснения по выгодами "Механизированный способ нанесения штукатурки позволяет за один день выровнять стены на площади до 150 м2. При ручном замешивании и нанесении только 30 м2/день" сделать короче: "- позволяет выровнять стены площадью до 150м2 за 1 день" и т.д.
6. ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ МАКСИМАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ. Уменьшить блок, сократить не до минимума свободное пространство. И сделать форму для расчёта стоимости работ или вызова замерщика.
6.1 Здесь же добавить еще одно преимущество – работа при помощи лазерных нивелиров.
7. На блоке с видео: видео сместить вбок, слева или справа написать написать: "Быстро, эффективно, качественно, долговечно. Посмотри на видео как это происходит." и сделать указывающую на видео стрелку.
8. На форме "Рассчитать стоимость работ" поля для внесения данных сделать белыми.
9. На блоке "Почему более 256 клиентов ОБРАТИЛИСЬ ИМЕННО К НАМ?" уменьшить иконки и пояснения сделать проще: Заголовок "Гарантия 3 года" Пояснение "В случае выявления брака мы бесплатно устраним все изъяны, в течение всего срока", Заголовок "Фиксированная смета". Пояснение "Стоимость согласовывается заранее и не подвержена корректировки без согласия сторон. Вы не несете дополнительных расходов." И т.д. меньше воды. Четко и по делу.
10. Контактную информацию лучше поместить на карту сбоку. Пример: как здесь https://convertmonster.ru/contacts/ или как здесь idea64.ru/
11. Предыдущий фрилансер установил скрытую рекламу. удалить ее
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