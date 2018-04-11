Редактирование товарных категорий

Здравствуйте!Нужно отредактировать шаблон Опенкарт Univer. А именно категории.Сайт http://sk-vin.ru1. В макете поместила текст под товары, из-за этого в категориях, где нет товаров, образовалось пустое пространство под списком подкатегорий. Там, где нет подкатегорий, вообще всё печально. Нужно уменьшить этот отступ, сделав его адекватным.2. Нужно, чтобы в категориях список категорий был более читабелен - увеличить изображения и, возможно, изменить как-то верстку таблицы (на ваше усмотрение).