Скопировать на WP

Дизайна сайта почти готов.(могу прислать позже) Сайт состоит из Лендинга с восьмью экранами, и пяти дополнительных страниц. Функционал; сайт должен быть с админкой, на сайте будет интерактивная карта (будет отрисована, нужно сделать механизм zoom) На сайте будет ...
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Нужно скопировать шаблон на WP. Адрес во вложении. Нужно скопировать дизайн, из функционала нужна фотогалерея с комментариями и оценками. И сделать отдельный раздел что-то типа чата/гостевой книги, т.е. пользователи пишут комментарии (с капчей разумеется) и администратор чтобы отвечал.
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