Верстка сайта

Дизайна сайта почти готов.(могу прислать позже)

Сайт состоит из Лендинга с восьмью экранами, и пяти дополнительных страниц.

Функционал; сайт должен быть с админкой, на сайте будет интерактивная карта (будет отрисована, нужно сделать механизм zoom)

На сайте будет регистрация с подтверждением через мобильный телефон.

Ну и сам дизайн должен быть точно таким же как в исходнике.

Так же нужна адаптивная верстка.(для всех устройств)

Сроки начало 10 апреля до 16 апреля ( строго )

16 апреля сайт должен быть полностью готов к эксплуатации.

От вас примеры работ по верстве сайта и стоимость работы по данному объему.