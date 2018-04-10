Пара мелких багов верстки Opencart

Нужно пофиксить пару багов в магазине http://test21.vsemesta.net/index.php?route=product/product&product_id=2004

1) на мелких разрешениях заезжает на вкладки обратная связь https://gyazo.com/d2ed24125f70ff8edd6ce6d5826fad00

2) при перемещении по вкладкам их содержимое вываливается поверх основного текста https://gyazo.com/995f064a062406d4291499404091b3e5 и проверить все это дело на отсутствие горзонтального скроллинга и в мобильных режимах - на других страницах все ок http://test21.vsemesta.net/index.php?route=product/product&product_id=2006

Ориентируются на 10 WMZ.

Сделать нужно все аккуратно и без костылей.

Потом сообщить где и какой код меняли в каких файлах.

Оплата по факту Вебмани или Яндекс.