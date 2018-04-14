Переверстать страницу сайта под Joomla

$50
HTML-версткаЗавершен3 заявки147 просмотров
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Необходимо перевесрстать одну страницу (Landing Page) под Joomla.

Оплата по факту

Joomla
6 лет назад
zolotoreffs
33 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
mustazhap
Рустем 
25 летВеликобритания
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад
$50
3 дня
Рустем отлично справился с заданием. Рекомендую
Грамотный заказчик! Все понимает, и дает четкие задачи.
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