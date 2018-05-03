Сверстать лендинг, натянуть на вордпресс

Нужно сверстать галерею на сайт. Галерея должна быть адаптивной и адаптироваться под размерчик (красиво, правильно). Пример галереи в приложении. Если есть возможность внизу добавить кнопку еще работы чтобы при клике отображался следующий пакет картинок и так три ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сверстать одностраничник и натянуть на вордпресс блоки с контактами и таблицами. Верстка адаптивная. Все остальное можно не натягивать.
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