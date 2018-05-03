Сверстать лендинг, натянуть на вордпресс

$60
HTML-версткаЗавершен27 заявок454 просмотра
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Нужно сверстать одностраничник и натянуть на вордпресс блоки с контактами и таблицами. Верстка адаптивная. Все остальное можно не натягивать.

6 лет назад
Exteel
Кирилл 
32 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранные исполнители
elman_huseynov
28 летАзербайджан
7 лет в сервисе
Был
11 дней назад
6 лет назад
$60
1 день
Работа с Эльманом прошла просто на высоте. Все четко и в срок, коммуникация отличная.
Чётко поставленная задача. Оплата во время. Рекомендую!
zhandosweb
26 летКазахстан
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
6 лет назад
$60
3 дня
Взялся за проект, получил запрошенный срок. В день сдачи появился и сказал, что заболел, проект выполнить не сможет. Договорились о переносе срока при сроков условии поэтапной демонстрации. В назначенное время и несколько часов после результата нет. НЕ рекомендую. Удалю отрицательный отзыв, если будет продемонстрирован результат сегодня. Если нет - пусть красуется как напоминание о безответственности исполнителя
Заболел и не смог выполнить работу. Вина полностью моя. Всем рекомендую работать с Кириллом. Уверен, он отличный заказчик. Удачной работы!
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    HTML-верстка2 заявки
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    6 лет назад