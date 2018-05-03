Сверстать лендинг, натянуть на вордпресс

Взялся за проект, получил запрошенный срок. В день сдачи появился и сказал, что заболел, проект выполнить не сможет. Договорились о переносе срока при сроков условии поэтапной демонстрации. В назначенное время и несколько часов после результата нет. НЕ рекомендую. Удалю отрицательный отзыв, если будет продемонстрирован результат сегодня. Если нет - пусть красуется как напоминание о безответственности исполнителя