Пара мелких багов верстки меню Opencart

Нужно переверстать фаил с table на div и привести сам код в порядок убрать мусор задание только для тех у кого больше 20 положительных отзывов. Также проверить два файла подвала я их переверстал но правильно или нет. Все ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно пофиксить пару багов в магазине http://test1.moytop.by/
1) при навигации - мигает по бокам каталог - https://gyazo.com/4648927b482f0fb4f06628810a36e50f
2) сбоку появляется лишний разделитель https://gyazo.com/680b6d3959d230007e113b0900f5b2e4
по разделителям нужно детально проработать и сделать, чтобы они работали идеально четко, вне зависимости от пунктов меню. А то сейчас если последний пункт - контакты все ок, а если другой - то появляется лишний разделитель. Нужно тщательно просмотреть все и сделать так, чтобы разделители всегда работали.
Ориентируюсь на 10 WMZ, можете указать и свой бюджет.
Сделать нужно все аккуратно и без костылей.
Потом сообщить где и какой код меняли в каких файлах.
Оплата по факту Вебмани или Яндекс.
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