Пара мелких багов верстки меню Opencart

$10
HTML-версткаЗавершен1 заявка118 просмотров
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Нужно пофиксить пару багов в магазине http://test1.moytop.by/

1) при навигации - мигает по бокам каталог - https://gyazo.com/4648927b482f0fb4f06628810a36e50f

2) сбоку появляется лишний разделитель https://gyazo.com/680b6d3959d230007e113b0900f5b2e4

по разделителям нужно детально проработать и сделать, чтобы они работали идеально четко, вне зависимости от пунктов меню. А то сейчас если последний пункт - контакты все ок, а если другой - то появляется лишний разделитель. Нужно тщательно просмотреть все и сделать так, чтобы разделители всегда работали.

Ориентируюсь на 10 WMZ, можете указать и свой бюджет.

Сделать нужно все аккуратно и без костылей.

Потом сообщить где и какой код меняли в каких файлах.

Оплата по факту Вебмани или Яндекс.

OpenCart
6 лет назад
Business_Forsage
Сергей 
44 годаБеларусь
14 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
Выбранный исполнитель
RazvitieSaitov
Сергей 
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 лет назад
$10
1 день
Профессионал. Быстро разобрался в непростой проблеме по верстке, все сделал аккуратно, рекомендую!
Интересная задача. Быстрая оплата после проверки. Всё время на связи. Рекомендую!
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