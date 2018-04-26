Пара мелких багов верстки меню Opencart

Нужно пофиксить пару багов в магазине http://test1.moytop.by/

1) при навигации - мигает по бокам каталог - https://gyazo.com/4648927b482f0fb4f06628810a36e50f

2) сбоку появляется лишний разделитель https://gyazo.com/680b6d3959d230007e113b0900f5b2e4

по разделителям нужно детально проработать и сделать, чтобы они работали идеально четко, вне зависимости от пунктов меню. А то сейчас если последний пункт - контакты все ок, а если другой - то появляется лишний разделитель. Нужно тщательно просмотреть все и сделать так, чтобы разделители всегда работали.

Ориентируюсь на 10 WMZ, можете указать и свой бюджет.

Сделать нужно все аккуратно и без костылей.

Потом сообщить где и какой код меняли в каких файлах.

Оплата по факту Вебмани или Яндекс.