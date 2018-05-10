Сверстать страницу без натяжки

Здравствуйте, уважаемые исполнители. Нужно решить одну небольшую проблему с фотогаллереей на странице [url=https://goo.gl/dFFpyW]https://goo.gl/dFFpyW[/url] Заключается одна в следующем: Если с компьютера мышкой листать фото, зажав курсор и двигая влево-вправо, то они сразу же открываются для просмотра в большом размере. Нужно сделать так чтобы ...