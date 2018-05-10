Сверстать страницу без натяжки

Нужно срочная весртка лендинга, сайа должен быть адаптивным и кросбраузерным. Жду ваши сроки и цены
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сверстать одну страницу на HTML без натяжки на движок с адаптивностью. Есть макет в PSD в трёх вариантах (планшет, смартфон, компьютер).
- Похожие заказы
- HTML-верстка1 исполнительЗакрыт6 лет назад
- $398
В нашей команде открыта вакансия программиста. Мы занимаемся информационными сайтами и небольшими сервисами. Наш будущий коллега должен помогать нам делать отличные проекты, а именно брать на себя техническую составляющую. Есть задачи как по верстке (минимально), ...HTML-верстка7 заявокЗакрыт6 лет назад
- $25
Создание адаптива для лендинга. Срок 2 дня.HTML-верстка1 исполнительЗавершен6 лет назад
Нужен лендинг в нише детские товары с адаптацией под мобильные устройства, очень быстро (за 1-2 дня буквально). Приоритет тем, кто уже сталкивался с данным дизайном. Пожалуйста, прикрепляйте примеры работ к предложениям. Спасибо)) Подробности обсудим, ищу для ...HTML-верстка22 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $150
Здравствуйте. 6 страниц сайта нужно сверстать и залить на хост настроив https. Обязательно на движок WP. Срок до пятницы. Связь только телеграмм. Без предоплаты. Те кто сомневается во мне смотри мой стаж тут и кол-во отзывов.HTML-верстка1 исполнительЗавершен6 лет назад
Требуется верстальщик для правки шаблона, верстки формHTML-верстка15 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо выполнить верстку проекта, а так же интегрировать ее с Angular 2+ мобильной версии сайта, цену прошу писать при работе за месяц, скорее всего проект будет выполняться более 1го месяца в целом и хотелось бы ...Закрыт6 лет назад
Требуется верстальщик для правоки шаблона, верстки формHTML-верстканет заявокЗакрыт6 лет назад
Необходима кроссбраузерная верстка html/css и последующая натяжка под cms uCoz с использованием модуля интернет-магазина. Макеты - Figma.Закрыт6 лет назад
- $10
Здравствуйте, уважаемые исполнители. Нужно решить одну небольшую проблему с фотогаллереей на странице [url=https://goo.gl/dFFpyW]https://goo.gl/dFFpyW[/url] Заключается одна в следующем: Если с компьютера мышкой листать фото, зажав курсор и двигая влево-вправо, то они сразу же открываются для просмотра в большом размере. Нужно сделать так чтобы ...Закрыт6 лет назад