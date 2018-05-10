Сверстать страницу без натяжки

HTML-версткаЗавершен36 заявок392 просмотра
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Необходимо сверстать одну страницу на HTML без натяжки на движок с адаптивностью. Есть макет в PSD в трёх вариантах (планшет, смартфон, компьютер). 

6 лет назад
alexandr100
Александр 
28 летГермания
13 лет в сервисе
Был
10 дней назад
Выбранный исполнитель
Biznesmen3000
25 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад
$25
2 дня
Руслан отлично справился с поставленной задачей и сверстал страницу точно по макету и заданию, сделав в последствии необходимые доработки. Рекомендую к сотрудничеству!
Было приятно работать с Александром, оплата в срок, адекватные правки, четкая постановка задачи, и в целом приятный в общении человек. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
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