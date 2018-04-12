Адаптивная верстка с нуля из PSD макета и посадка на CMS Wordpress

$60
HTML-версткаЗакрыт15 заявок358 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте.

Нужна адаптивная верстка с нуля из PSD макета и посадка на CMS Wordpress.

Техническое задание лежит тут: https://cloud.mail.ru/public/3eg9/v1Gnhd6mJ

Сроки - 3-4 дня.

WordPress
6 лет назад
mishka-starkov
Михаил 
40 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
52 отзыва(-2)