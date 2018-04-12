Срочно сверстать страницу на WP Подробности при личном общении
Адаптивная верстка с нуля из PSD макета и посадка на CMS Wordpress
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Здравствуйте.
Нужна адаптивная верстка с нуля из PSD макета и посадка на CMS Wordpress.
Техническое задание лежит тут: https://cloud.mail.ru/public/3eg9/v1Gnhd6mJ
Сроки - 3-4 дня.
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