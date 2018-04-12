Создать простое HTMl письмо

Требуется верстка страницы UNDER CONSTRUCTION. 1. Фиксированная верстка, пиксель в пиксель 2. Подключить MAILCHIMP для подписки 3. Красивы таймер обратного отсчета.
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Здравствуйте, уважаемые фрилансеры!
Письмо очень простое, состоит лишь из фотографии, лого и пару строчек текста. Сделать нужно сегодня.
Нужно сделать html письмо, шаблон для примера, фото и тз я скину.
Главное требования, чтобы письмо отображалось хорошо на всех устройствах и почтовых клиентах.(почти всех)
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