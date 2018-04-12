Создать простое HTMl письмо

HTML-версткаЗакрыт10 заявок221 просмотр
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Здравствуйте, уважаемые фрилансеры!

Письмо очень простое, состоит лишь из фотографии, лого и пару строчек текста. Сделать нужно сегодня.

Нужно сделать html письмо, шаблон для примера, фото и тз я скину.

Главное требования, чтобы письмо отображалось хорошо на всех устройствах и почтовых клиентах.(почти всех)

HTML
6 лет назад
Kuznec0v
43 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
Anastasiya_web
Анастасия 
31 годРоссия
7 лет в сервисе
Была
год назад
6 лет назад
$5
1 день