Верстка 5 страниц магазина

Добрый день. Есть сайт (на вордпрессе) с микроразметкой рецептов, созданной на основе группы полей. Необходимо внести коррективы, чтобы рецепты правильно отображались как в обычной выдаче, так и в турбо-страницах, и при этом гугл тоже был бы ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задача в верстке страницы по готовому шаблону на insales, не делая с нуля, адаптировать шаблон под дизайн, это легко осуществимо так как мы изначально разрабатывали дизайн-макеты специально под этот шаблон, чтобы блоки были такие же по смыслу и расположению, для минимизации любых переделок. Сам шаблон вот http://demo-neuron2.myinsales.ru/ вот он развернутый под нас http://allinthis.ru/ . В задачу входит сверстать и корректно натянуть верстку.
Задача сделать эти 5 страниц за 10 тыс. руб. и на следующей неделе начать новые страницы верстать как следующий проект. Нужно работать максимально оперативно, чтобы все изменения были видны сразу.
Главная
Каталог (несколько уровней, отличия минимальны)
Страница товара (без изменения функционала, стилизация страницы)
Корзина (без изменения функционала, просто стилизация страницы)
Контентная
Также нужно чтобы дизайн по такому же принципу как и шаблон в базовом виде адаптировался, но в нашем дизайне.
Макеты (исполнителю или кандидату скину psd)
https://drive.google.com/drive/folders/1yKEuutHFkWWtiZHRJumIVG48gpMENxtO?usp=sharing
Пишите свой скайп и защиту от автоответа 7092
- Похожие заказы
- HTML-верстка1 заявкаЗакрыт6 лет назад
- Необходимо закончить верстку. - Есть основа, по ней доработать все оставшиеся блоки. - Начать работу нужно сегодня. - Только безопасная сделка. ТЗ в личку сброшу.HTML-верстка19 заявокЗакрыт6 лет назад
- $15
Есть лендинг http://testlpgenerator.ru/trening-prodaji/ чистый ХТМЛ без движка,по нему необходимо сделать ряд правок: 1. В шапке сейчас один посыл "Как продавать не продавая" нужно в шапку вставить три таких посыла уменьшим их. Два вверху и один внизу 2.Поменять цены ...HTML-верстка17 заявокЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте Нужна мобильная верстка мини сайта (лендинг + 1 или 2 странички). Обязательно протестировать на iphone и ipad, поэтому очень важно, чтобы у вас были эти устройства. И на андроиде, конечно же, тоже. Нужно сделать лендинг для ...HTML-верстка3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Необходимо сверстать сайт. Интернет-магазин. 4 товарные позиции. Верстка должна быть резиновой для любых экранов. Макет дизайна полностью готов. Страницы: 1. Главная с описанием товара и позициями 2. Четыре карточки товара на отдельных страницах 3. Страница о доставке 4. Страница для оптовых ...HTML-верстка10 заявокЗакрыт6 лет назад
Сверстать адаптивно [url=https://vk.com/doc172507397_462300422?hash=2504e677c1f1fa0324&dl=735150c3960576547f]https://vk.com/doc172507397_462300422?hash=2504e677c1f1fa0324&dl=735150c3960576547f[/url] с формой обратной связи и выводом редактирования контента в админку в том числе фоныHTML-верстка4 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $200
Ищем специалиста для вёрстки под вордпресс по готовому макету. На сайте будет 12 страниц одной конструкции, с разным контентом. От исполнителя требуется - грамотно составленный код, чтобы в нем любой программист мог разобраться без бутылки. Обязательна оптимизация ...HTML-верстка26 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходима верста и натяжка на движок (WordPress) готово дизайна сайта. Желательно, что бы программированием и версткой занимались два разных человека каждый профессионал в своей области. Готовый работающий сайт должен быть 1 в 1 как дизайн ...HTML-верстка18 заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день Необходимо сделать верстку по PSD макету и посадить все это дело на движок Предлагайте свои идеи и стоимость Отдается предпочтение минимальному бюджету По срокам вообще не горит Один из макетов прикрепляю Остальные похожие Всего 4 страницыHTML-верстка1 исполнительЗавершен6 лет назад
Задача: [list][*]Сверстать лендинг [*]Перенести на хостинг[*]Привязать домен[*]Настроить кнопки и отправку на почту заявок[*]Подключить Яндекс метрику[*]Настроить цели[/list] Вертстка: [list][*]Адаптивная[*]Кроссмобильная[*]Кроссбраузерная[*]Корректно отображается на популярных устройствах + нет багов при зуме[*]Оптимизирована, зеленая область [url=https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=ru]https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=ru[/url][/list] Все подробности обсудим с исполнителем. При отписке на проект не забывайте ...HTML-верстка26 заявокЗакрыт6 лет назад