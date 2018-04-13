Верстка 5 страниц магазина

$160
HTML-версткаЗакрыт10 заявок265 просмотров
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Задача в верстке страницы по готовому шаблону на insales, не делая с нуля,    адаптировать шаблон под дизайн, это легко осуществимо так как мы изначально разрабатывали дизайн-макеты специально под этот шаблон, чтобы блоки были такие же по смыслу и расположению, для минимизации любых переделок. Сам шаблон вот http://demo-neuron2.myinsales.ru/ вот он развернутый под нас http://allinthis.ru/ . В задачу входит сверстать и корректно натянуть верстку.

Задача сделать эти 5 страниц за 10 тыс. руб. и на следующей неделе начать новые страницы верстать как следующий проект. Нужно работать максимально оперативно, чтобы все изменения были видны сразу.

Главная

Каталог (несколько уровней, отличия минимальны)

Страница товара (без изменения функционала, стилизация страницы)

Корзина (без изменения функционала, просто стилизация страницы)

Контентная

Также нужно чтобы дизайн по такому же принципу как и шаблон в базовом виде адаптировался, но в нашем дизайне.

Макеты (исполнителю или кандидату скину psd)

https://drive.google.com/drive/folders/1yKEuutHFkWWtiZHRJumIVG48gpMENxtO?usp=sharing

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6 лет назад
developerw
39 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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