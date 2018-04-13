Внесение правок в существующую разметку рецептов для турбо страниц

Добрый день.

Есть сайт (на вордпрессе) с микроразметкой рецептов, созданной на основе группы полей. Необходимо внести коррективы, чтобы рецепты правильно отображались как в обычной выдаче, так и в турбо-страницах, и при этом гугл тоже был бы доволен.

Есть конкретные рекомендации от Яндекса по фактовым ответам (вышлю выбранному исполнителю).

Плюс вышлю удачные примеры в выдаче (сайты, у которых разметка сделана правильно).