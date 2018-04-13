- Необходимо закончить верстку. - Есть основа, по ней доработать все оставшиеся блоки. - Начать работу нужно сегодня. - Только безопасная сделка. ТЗ в личку сброшу.
Внесение правок в существующую разметку рецептов для турбо страниц
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день.
Есть сайт (на вордпрессе) с микроразметкой рецептов, созданной на основе группы полей. Необходимо внести коррективы, чтобы рецепты правильно отображались как в обычной выдаче, так и в турбо-страницах, и при этом гугл тоже был бы доволен.
Есть конкретные рекомендации от Яндекса по фактовым ответам (вышлю выбранному исполнителю).
Плюс вышлю удачные примеры в выдаче (сайты, у которых разметка сделана правильно).
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