ElenaGis

Елена Гис ElenaGis

 
39 летУкраина/Днепр
15 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Внести правки в турбо страницы

    Добрый день. Eсть сайт на WP с подключеными турбо страницами. В ВМ яндекса пришло сообщение о неполных отображаемых данных и письмо: "Теперь на Турбо-страницах доступны ссылки на якорь, поэтому сделать такое же содержание, как на основной ...

    HTML-верстканет заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Внесение правок в существующую разметку рецептов для турбо страниц

    Добрый день. Есть сайт (на вордпрессе) с микроразметкой рецептов, созданной на основе группы полей. Необходимо внести коррективы, чтобы рецепты правильно отображались как в обычной выдаче, так и в турбо-страницах, и при этом гугл тоже был бы ...

    WordPress
    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Правильно проставить заголовок Н

    На сайте нарушена иерархия заголовков Н, необходимо правильно их прописать, поправить стили. Вордпресс. И нужно сделать заголовки статьей в рубриках и на главной так, чтобы ссылки выводились, но не через h2. То есть сейчас в ...

    WordPress
    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Написание женских статей с размещением

    Требуется автор-женщина, разбирающаяся в моде. Требуются статьи на тему платьев (модные, с чем носить, обзор платьев звёзд и многое другое) с размещением на сайте. Движок - Вордпресс, если умеете с ним работать - хорошо, нет ...

    WordPress
    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Настроить шаблон вордпресс

    $50

    Спасибо за заявки, исполнитель найден, с флеш проблема устранена. Но есть другая проблема. Есть шаблон вордпресс с флеш-шапкой - http://strekoza.dp.ua/, но кроме флеш больше ничего не показывается, а вверху меню (на красном) не отображается. Надо ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужна помощь по Вордпресс

    Есть блог на вордпресс. Возникли проблемы с отображением. В Internet Explorer всё съезжает, в Mozilla Firefox всё правильно. Тема - AmIHotOrNot. Нужна проверка темы и устранение ошибок. Указывайте, пожалуйста цену и сроки.

    WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Требуется шаблон для WP

    Требуется уникальный шаблон WP. Тема - женский сайт с уклоном на личную жизнь. Основное требование - 2 колонки(по бокам), размер на весь экран, красочный, интересный дизайн. Предложения оставлять только в теме. Исполнитель найден, тему закрываю.

    Дизайн сайтов3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад
Отзывы фрилансеров
Sephiroth
Эрик 
35 летСША
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
22 отзыва
$10
10 баллов
14 лет назад
Нужна помощь по Вордпресс
Рад был работать с Еленой, вся информация в срок + быстрая оплата.
Данн Эрик оперативно и качественно решил возникшую у меня проблему. Рекомендую как ответственного и добропорядочного исполнителя, настоящего профессионала!!! Если нужна будет помощь, то обращусь только к нему! Большое Вам, Эрик, спасибо!
Ответный отзыв