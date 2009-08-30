Добрый день. Eсть сайт на WP с подключеными турбо страницами. В ВМ яндекса пришло сообщение о неполных отображаемых данных и письмо: "Теперь на Турбо-страницах доступны ссылки на якорь, поэтому сделать такое же содержание, как на основной ...
- HTML-верстканет заявокЗакрыт5 лет назад
Добрый день. Есть сайт (на вордпрессе) с микроразметкой рецептов, созданной на основе группы полей. Необходимо внести коррективы, чтобы рецепты правильно отображались как в обычной выдаче, так и в турбо-страницах, и при этом гугл тоже был бы ...HTML-верстка1 заявкаЗакрыт6 лет назад
На сайте нарушена иерархия заголовков Н, необходимо правильно их прописать, поправить стили. Вордпресс. И нужно сделать заголовки статьей в рубриках и на главной так, чтобы ссылки выводились, но не через h2. То есть сейчас в ...HTML-верстка5 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется автор-женщина, разбирающаяся в моде. Требуются статьи на тему платьев (модные, с чем носить, обзор платьев звёзд и многое другое) с размещением на сайте. Движок - Вордпресс, если умеете с ним работать - хорошо, нет ...Копирайтинг7 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Спасибо за заявки, исполнитель найден, с флеш проблема устранена. Но есть другая проблема. Есть шаблон вордпресс с флеш-шапкой - http://strekoza.dp.ua/, но кроме флеш больше ничего не показывается, а вверху меню (на красном) не отображается. Надо ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Есть шаблон сгенерированный артистером. Необходимо почистить код, оптимизировать его под поисковики. Просьба указывать цену и сроки.HTML-верстка3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Есть блог на вордпресс. Возникли проблемы с отображением. В Internet Explorer всё съезжает, в Mozilla Firefox всё правильно. Тема - AmIHotOrNot. Нужна проверка темы и устранение ошибок. Указывайте, пожалуйста цену и сроки.HTML-верстка1 исполнительЗавершен14 лет назад
Требуется уникальный шаблон WP. Тема - женский сайт с уклоном на личную жизнь. Основное требование - 2 колонки(по бокам), размер на весь экран, красочный, интересный дизайн. Предложения оставлять только в теме. Исполнитель найден, тему закрываю.Дизайн сайтов3 заявкиЗакрыт14 лет назад