Верстка

HTML-версткаЗавершен17 заявок258 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Привет всем!

Надо сверстать 3 страница.

Без цен не рассматриваю заявка.

6 лет назад
sevasargsyan
Сева 
34 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
KommISSar
Владимир 
36 летБеларусь
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
6 лет назад
$40
1 день
Отличный исполнитель! Очень рекомендую – всегда на связи, а работа всегда в срок!
Все прошло отлично, рад сотрудничеству.
  • Похожие заказы

  • Сверстать несложный сайт или починить формы

    Есть сайт с примитивным дизайном, собран на muse http://greengardenpro.ru/ Не работают формы под мобайл. Нужно: 1. Починить формы 2. Или сверстать сайт заново +прикрутить формы. - Пишите пожалуйста стоимость отдельно за п.1 и п.2. - Ваши контакты

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Доработать верcтку (flexbox)

    $67

    Всем привет. Есть верстка ИМ [url=http://sotngngmai.temp.swtest.ru/]sotngngmai.temp.swtest.ru[/url].  Надо ее привести 1 в 1 в соответствии с макетами [url=https://yadi.sk/d/jf9oUUrT3TxVrz]yadi.sk/d/jf9oUUrT3TxVrz[/url]  Если коротко  1. Перепроверить шрифты  2. Сверстать email письмо об успешном заказе  3. Доверстать мелкие элементы (пагинация, фильтры и прочее)  В превью объем работы виден  По срокам ...

    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Вёрстка и правка сайта

    Вёрстка 4 страниц сайта и внесение правок текущего сайта. ТЗ: https://docs.google.com/document/d/1fdMPvN61mbuurtIYBskjUntTsSdBJzQLmn-SfVGRQUI/edit?usp=sharing Файлы: https://cloud.mail.ru/public/ANVt/T52VnheVy

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Верстка 5 страниц магазина

    $160

    Задача в верстке страницы по готовому шаблону на insales, не делая с нуля,    адаптировать шаблон под дизайн, это легко осуществимо так как мы изначально разрабатывали дизайн-макеты специально под этот шаблон, чтобы блоки были такие ...

    HTML-верстка10 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Внесение правок в существующую разметку рецептов для турбо страниц

    Добрый день. Есть сайт (на вордпрессе) с микроразметкой рецептов, созданной на основе группы полей. Необходимо внести коррективы, чтобы рецепты правильно отображались как в обычной выдаче, так и в турбо-страницах, и при этом гугл тоже был бы ...

    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Доработать макет верстки

    - Необходимо закончить верстку.  - Есть основа, по ней доработать все оставшиеся блоки. - Начать работу нужно сегодня. - Только безопасная сделка. ТЗ в личку сброшу.

    HTML-верстка19 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Небольшие правки по HTML сайту

    $15

    Есть лендинг  http://testlpgenerator.ru/trening-prodaji/  чистый ХТМЛ без движка,по нему необходимо сделать ряд правок: 1. В шапке сейчас один посыл "Как продавать не продавая" нужно в шапку вставить три таких посыла уменьшим их. Два вверху и один внизу 2.Поменять цены ...

    HTML
    HTML-верстка17 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Верстка мини сайта. Обязательно тестировать на iphone

    Здравствуйте  Нужна мобильная верстка мини сайта (лендинг + 1 или 2 странички). Обязательно протестировать на iphone и ipad, поэтому очень важно, чтобы у вас были эти устройства. И на андроиде, конечно же, тоже.  Нужно сделать лендинг для ...

    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад