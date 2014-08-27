Air_duck

Игорь Air_duck

 
36 летУкраина/Черновцы
9 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Больше, чем просто тексты

Лучшие тексты, которые изменят Ваш бизнес!

Успешный опыт сотрудничества с:

www.potolan.ru

www.allceiling.ru

http://o-builder.ru/

http://avantpack.ru/

http://avantpak.ru/

http://makulatura76.ru/

http://www.carid.com/ 

http://bez-remonta.net/

И много других

Отзывы заказчиков
lesseyl
42 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Написать 20 статей
Отличный исполнитель. Написал грамотные статьи, быстро и на совесть, все согласно ТЗ. Рекомендую!
Все отлично, точная постановка ТЗ и своевременная оплата, спасибо
Ответный отзыв
xaoc91
32 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Нужен копирайтер на постоянную работу.
Приятный человек, работать с ним понравилось, работы сделал быстро и качественно, и подождал пару дней оплаты от заказчика. Без нервов и волнений. Буду еще работать
Все отлично - четки ТЗ и оплата!
Ответный отзыв
SashaRovnyak
Александр 
31 годУкраина
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$1
10 баллов
9 лет назад
Нужен копирайтер на постоянную работу
Все сделано в сроки. Все требования к работе исполняются. Работа качесвтвенная. Постоянный онлайн. Коммуникация без проблем. Рекомендую.
Отличный заказчик! Грамотные и четкие ТЗ, своевременная оплата! Рекомендую всем!
Ответный отзыв
fireblood
34 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
год назад
$15
10 баллов
9 лет назад
Нужны статьи по ремонту квартир
Отличный сотрудник! Быстро вникает в тему, всегда вносит необходимые правки (когда они требуются) и соблюдает сроки. Рекомендую!
Просто отлично, быстрая оплата и конкретные цели!
Ответный отзыв
Копирайтинг
4 отзыва
$1/час
от $10от 1 часа
#400
Переводы
нет отзывов
$1/час
от $5000от 1 дня
#669