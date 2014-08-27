Больше, чем просто тексты
Лучшие тексты, которые изменят Ваш бизнес!
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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
9 лет назад
Отличный исполнитель. Написал грамотные статьи, быстро и на совесть, все согласно ТЗ. Рекомендую!
Ответный отзыв
Все отлично, точная постановка ТЗ и своевременная оплата, спасибо
$10
10 баллов
9 лет назад
Приятный человек, работать с ним понравилось, работы сделал быстро и качественно, и подождал пару дней оплаты от заказчика. Без нервов и волнений. Буду еще работать
Ответный отзыв
Все отлично - четки ТЗ и оплата!
$1
10 баллов
9 лет назад
Все сделано в сроки. Все требования к работе исполняются. Работа качесвтвенная. Постоянный онлайн. Коммуникация без проблем. Рекомендую.
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Грамотные и четкие ТЗ, своевременная оплата! Рекомендую всем!
$15
10 баллов
9 лет назад
Отличный сотрудник! Быстро вникает в тему, всегда вносит необходимые правки (когда они требуются) и соблюдает сроки. Рекомендую!
Ответный отзыв
Просто отлично, быстрая оплата и конкретные цели!
Копирайтинг
4 отзыва
$1/час
от $10от 1 часа
#400
Переводы
нет отзывов
$1/час
от $5000от 1 дня
#669