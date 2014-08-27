Разыскиваются хорошие авторы для долгосрочного сотрудничества. Цель: написание правдивых отзывов о косметических средствах, которыми Вы пользуетесь, подкреплённые собственноручно сделанными фотографиями. Требования: внимательность, грамотность, ответственность, умение выполнять работу в оговоренные сроки (которые ...
Нужны статьи по ремонту квартир
Всем Здравствуйте!
Мне необходимы специалисты в ремонте. От меня большой объем, долгосрочное сотрудничество и своевременные оплаты! От Вас - 100% грамотность и действительно полезные и интересные статьи в тематике Ремонт квартир (и смежные тематики), а так же строгое соблюдение сроков (сроки на каждую пачку статей указываете Вы. Не успели не предупредив - данную пачку можете оставить себе).
Я не посредник (т.е. работаю с компанией не навариваясь на текстах!), просьба этот вопрос даже не задавать =)
Готовы платить 30р. за 1000 символов (пробелы считаем). Цена не обсуждается (извините, при нашем объеме каждая копейка на счету).
Если Вас устраивает цена И есть опыт в данной теме, а так же Вы знаете Русский язык на 5 - то в заявке показывайте минимум 3 примера Ваших статей именно в ремонте квартир (или смежной тематике).
Решение по Вашей заявке дам не сразу, а как только Вас утвердит ремонтник =) Но ответы дам всем.
Нужно 5 человек на постоянную работу. Если Вас будет больше - найду другую работу без проблем (хорошие люди нам всегда нужны).
Если у Вас нету портфолио в ремонте - то напишите бесплатно статью на тему "Евроремонт в квартире" любого объема - статья не будет оплачена и ни в коем случае не будет нами использована! Просто для примера. Цель статьи - донести до аудитории, что наша компания делает евроремонт, звоните нам =)
Оплата при работе только на рублёвый вебманей И только после проверки каждой статьи (постараемся проверять сразу, ну максимум 1-2 дня задержка, просьба понять и простить).
Выбранный исполнитель
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