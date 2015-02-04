2 Статьи копирайт и 1 рерайт на тему посуды чугун

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен6 заявок164 просмотра

Требуется:

1. Рерайт текста из вложения рерайт.txt.

2. Написать 2 статьи (копирайт) на тему чугунной посуды.

Первая статья - Подготовка новой чугунной посуды к использованию.

Вторая статья - Как правильно ухаживать за чугунной посудой.

Размер каждой статьи - в районе 1700 знаков (без пробелов).

11 лет назад
evshi
44 года
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

JohnConnor
Иван 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$10
2 дня
Все было хорошо.
Сотрудничеством доволен! Обращайтесь!

Заявки фрилансеров

JohnConnor
Иван 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад

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