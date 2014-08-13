Необходимо написать 5 отзывов для сайта вэбстудии. Каждый отзыв около 500 символов с пробелами.

Отзыв от лица руководителей организаций, которым вэбстудия делала сайт.

Типы отзывов должны быть разные, то есть разные типы сайтов, которые сделала вэбстудия клиентам: для landing page, для корпоративного сайта, для интернет-магазина.

Срок 1 день.