Требуется рерайтер для новостного Интернет-ресурса о предметах роскоши. Обязанности: поиск фото и текстовой новостной информации в Интернете в соответствии с рубриками ресурса (элитная недвижимость, автомобили, драгоценности, развлечения, стиль и т.д.), затем переделка текста информации своими ...
5 статей, косметология. Хороший рерайт.
Нужен глубокий рерайт из нескольких источников по заданной тематике.
Статьи нужно писать в строгом соответствии с ТЗ, которые я дам.
Темы статей: лечение гипергидроза, гиалуроновая кислота, биоревитализация, мезонити, увеличение губ.
Очень желательно, чтобы в статье присутствовали подзаголовки, маркированные-нумерованные списки.
Статья должна быть интересна для пользователя, читабельна и написана в соответствии с ТЗ.
Каждую статью проверяю на уникальность и SEO-тошноту.
Уникальность должна быть не менее 95%, тут http://advego.ru/text/seo/top/ проверка на тошноту, параметр «академическая тошнота» должен быть не более 9%.
Объём каждой статьи от 5 до 9 тыс знаков, в зависимости от ТЗ.
Оплата — 40 руб за 1000 збп.
Примеры статей по женским тематикам, написанные Вами, хотелось бы видеть предварительно.
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