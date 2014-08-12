Написание статей, рерайт новостей - туризм

Необходимо написание статей на предложенные темы в сфере туризма. Нужен исполнитель на постоянное сотрудничество. Цена, грамотность, стиль, уникальность текста имеют значение. Помимо статей необходим человек для поиска свежих новостей и их рерайтинг (вновь сфера туризма) - идеально если обе две позиции сможет занимать один человек.

Стоимость за 1000 зн. - 1$ написание статей, другие варианты зависят от вашего опыта, и качества статей. Если вас интересует рерайт новостей указывайте стоимость вашей работы. Так же указывайте условия сотрудничества, если они не указаны в вашем профиле. Если не указана стоимость, условия сотрудничества, у вас нет портфолио или вы не готовы его выслать ставка будет отклонена.

Оплата PayPal - другие варианты не возможны!