Рерайт статей по тематикам: Диеты, Мода, Прически Возможно долгосрочное сотрудничество. Сроки оговариваются, исходники материала предоставляются. От вас требуется: - ориентироваться в теме - писать грамотно и сохранять ...
Автор-новостной сайт.
Нужен один человек, который будет писать новости на сайт. Цена договорная, но бюджет не очень большой. Новости Украины, по всем предложениям писать сюда. Оплата вебмани или приватбанк
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