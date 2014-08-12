Рерайт (женские тематики)

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт32 заявки316 просмотров

Рерайт статей по тематикам: Диеты, Мода, Прически

Возможно долгосрочное сотрудничество.

Сроки оговариваются, исходники материала предоставляются.

От вас требуется:

- ориентироваться в теме

- писать грамотно и сохранять общую стилистику текстов

- тексты на выходе не должны показывать рерайт по Адвего (выделяет синим цветом)

Оплата Webmoney, рубли.

Общение: Skype, ICQ.

11 лет назад
qiwit
46 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
3 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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