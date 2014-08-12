Требуется профессионально составить резюме соискателя работы.
Рерайт (женские тематики)
Рерайт статей по тематикам: Диеты, Мода, Прически
Возможно долгосрочное сотрудничество.
Сроки оговариваются, исходники материала предоставляются.
От вас требуется:
- ориентироваться в теме
- писать грамотно и сохранять общую стилистику текстов
- тексты на выходе не должны показывать рерайт по Адвего (выделяет синим цветом)
Оплата Webmoney, рубли.
Общение: Skype, ICQ.
Заявки фрилансеров
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