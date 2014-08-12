Статья на благотворительную тему

Только для фрилансеров из Украины!!!

Нужен мотивирующий текст, который бы раскрывал следующие темы «Значение десятины для украинского общества в историческом разрезе. Возрождение, поддержка и распространение этого аутентичного украинского механизма благотворительности для помощи украинской армии и раненым военным» Материал будет опубликован на сайте atoheroes.org

Материал должен быть на украинском языке.