Срочно нужен контент.Виды услуг индустрии красоты

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт3 заявки229 просмотров

Срочно! Нужно подробно проработать для портала Индустрии красоты Категории(Виды услуг). Обязательно человек, который в этой сфере хорошо разбирается! Например: Парикмахерские услуги( мужская стрижка, укладка волос, зизи, дреды и т.п.).

Работа разовая, но если один раз сработаемся, возможна дальнейшее сотрудничество.

Предложение кидайте в скайп с обязательной ценой! Срок один день!

11 лет назад
absolutemanager
Александр 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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