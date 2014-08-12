Требуется на постоянное сотрудничество копирайтер, который будет писать статьи для биржи miralinks.ru для продвигаемых сайтов. Сайты, для которых на данный момент требуется писать статьи: - фабрика-мебели (мебель из дсп - столы, ...
Срочно нужен контент.Виды услуг индустрии красоты
Срочно! Нужно подробно проработать для портала Индустрии красоты Категории(Виды услуг). Обязательно человек, который в этой сфере хорошо разбирается! Например: Парикмахерские услуги( мужская стрижка, укладка волос, зизи, дреды и т.п.).
Работа разовая, но если один раз сработаемся, возможна дальнейшее сотрудничество.
Предложение кидайте в скайп с обязательной ценой! Срок один день!
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