Срочно нужен контент.Виды услуг индустрии красоты

Срочно! Нужно подробно проработать для портала Индустрии красоты Категории(Виды услуг). Обязательно человек, который в этой сфере хорошо разбирается! Например: Парикмахерские услуги( мужская стрижка, укладка волос, зизи, дреды и т.п.).

Работа разовая, но если один раз сработаемся, возможна дальнейшее сотрудничество.

Предложение кидайте в скайп с обязательной ценой! Срок один день!