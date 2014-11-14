День добрый. Нужно написать текста для нового сайта-представительства компании по производству штор в интернете. весь объем от 14 до 18 тыс знаков. Страницы: 1. Главная 2. Наши работы , галерея ...
Написание статей для биржи miralinks.ru
Требуется на постоянное сотрудничество копирайтер, который будет писать статьи для биржи miralinks.ru для продвигаемых сайтов.
Сайты, для которых на данный момент требуется писать статьи:
- фабрика-мебели (мебель из дсп - столы, гостиные, библиотеки, и т.п.)
- компания, продающая рольставни и ворота
- компания, продающая подарочные сертификаты
Статьи нужны в формате биржи миралинкс, уже готовые для загрузки в биржу.
Для тех, кто не знает что это, прикрепляю пример файла. там все крайне просто.
На выходе от меня Вы получаете список ключевых слов, разбитых по группам, в виде "ключевое слово - страница, на которую должна вести ссылка". И пояснения, ссылки из каких групп, можно использовать в одной статье. Например: "в статье обязательно должна идти ссылка из группы 1, на главную страницу, и ссылка из любой другой группы, на любую внутреннюю страницу сайта".
Самостоятельно пишете уникальную статью (будут проверяться на уникальность, вначале все, потом выборочно), мне присылаете готовые txt-файлы.
Оплату в заявках указывайте за статью. Объем требуемых статей - не менее 2 тысяч символов без учета пробелов (т.е. 2-3 тысячи символов).
Цены, дороже чем по тарифу "Беззаботный" биржи миралинкс, по понятным причинам, пожалуйста, не предлагайте - такие заявки точно приняты не будут.
Сотрудничество начнем со статей по мебели.
P.S. Большая просьба не писать пердложения в личку. Все пишите в заявках. Данные заявок скрыты.
Выбранный исполнитель
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