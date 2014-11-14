Написание статей для биржи miralinks.ru

Требуется на постоянное сотрудничество копирайтер, который будет писать статьи для биржи miralinks.ru для продвигаемых сайтов.

Сайты, для которых на данный момент требуется писать статьи:

- фабрика-мебели (мебель из дсп - столы, гостиные, библиотеки, и т.п.)

- компания, продающая рольставни и ворота

- компания, продающая подарочные сертификаты

Статьи нужны в формате биржи миралинкс, уже готовые для загрузки в биржу.

Для тех, кто не знает что это, прикрепляю пример файла. там все крайне просто.

На выходе от меня Вы получаете список ключевых слов, разбитых по группам, в виде "ключевое слово - страница, на которую должна вести ссылка". И пояснения, ссылки из каких групп, можно использовать в одной статье. Например: "в статье обязательно должна идти ссылка из группы 1, на главную страницу, и ссылка из любой другой группы, на любую внутреннюю страницу сайта".

Самостоятельно пишете уникальную статью (будут проверяться на уникальность, вначале все, потом выборочно), мне присылаете готовые txt-файлы.

Оплату в заявках указывайте за статью. Объем требуемых статей - не менее 2 тысяч символов без учета пробелов (т.е. 2-3 тысячи символов).

Цены, дороже чем по тарифу "Беззаботный" биржи миралинкс, по понятным причинам, пожалуйста, не предлагайте - такие заявки точно приняты не будут.

Сотрудничество начнем со статей по мебели.

P.S. Большая просьба не писать пердложения в личку. Все пишите в заявках. Данные заявок скрыты.