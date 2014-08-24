Нужно написать статью про историю и развитие каратэ киокушинкай. Часто молодых родителей пугает то, что детей на каратэ бьют по голове - это не правда. Надо дать уклон на то, что, здесь идет развитие духовного ...
Написать тексты для 10 лендингов
Здравствуйте!
Требуется написать тексты для 10 лендингов разных тематик.
Тематики будут предоставлены при личном общении.
Обязательным условием при рассмотрении заявок будет наличие в портфолио подобной работы.
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