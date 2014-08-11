Копирайтер, автор статей

Международная компания приглашает к сотрудничеству копирайтера для регулярного написания редакционных статей, продающих текстов, аналитических материалов.

Тематика:

HR, кадровое дело, управление человеческими ресурсами, трудоустройство, собеседования, резюме, трудовое законодательство, приём на работу и увольнение, вакансии и резюме, профессии, труд, соискатели и работодатели.

Регулярность:

На постоянной основе, статья в день.

Географическая ориентация:

РФ (90%) и СНГ (10%).

Требования:

Грамотность и литературный русский язык;

ОР копирайтером со знанием SЕО и текстов с CTA;

Широкий кругозор и библиотека Конгресса в голове;

Усидчивость, внимательность и чувство юмора;

Мастерское владение словом и способность писать продающие тексты;

Умение кратко и небанально излагать мысли;

Способность одной фразой затмить славу Довлатова или Хемингуэя;

Знакомство с e-mail рассылками и понимание, чем интернет-текст отличается от статьи в глянцевом журнале;

+Опыт работы журналистом или редактором может рассматриваться как преимущество.

Процесс работы:

1. Мы даём вам перечень статей на неделю.

2. Вы пишете "рыбу" по каждой статье – план статьи с переченем тезисов. Отправляете нам.

3. Мы корректируем план статей – возвращаем вам. Вы начинаете писать материал.

4. Присылаете нам готовую статью.

5. Мы вносим правки и либо отправляем вам на доработку, либо незначительно корректируем и выкладываем на сайт.

Откликаясь на проект, пожалуйста, указывайте:

1. Ваш опыт и его релевантность тематике проекта.

2. Стоимость ваших услуг.

3. График, по которому вы сможете работать.

4. Способ и порядок оплаты.