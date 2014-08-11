энергетической компании требуется журналист для написания ( с последующей заливкой их на сайт) технических статей на заданную тему и согласно предоставленных ключей оплата 40 руб/1000 знаков.
Копирайтер, автор статей
Международная компания приглашает к сотрудничеству копирайтера для регулярного написания редакционных статей, продающих текстов, аналитических материалов.
Тематика:
HR, кадровое дело, управление человеческими ресурсами, трудоустройство, собеседования, резюме, трудовое законодательство, приём на работу и увольнение, вакансии и резюме, профессии, труд, соискатели и работодатели.
Регулярность:
На постоянной основе, статья в день.
Географическая ориентация:
РФ (90%) и СНГ (10%).
Требования:
Грамотность и литературный русский язык;
ОР копирайтером со знанием SЕО и текстов с CTA;
Широкий кругозор и библиотека Конгресса в голове;
Усидчивость, внимательность и чувство юмора;
Мастерское владение словом и способность писать продающие тексты;
Умение кратко и небанально излагать мысли;
Способность одной фразой затмить славу Довлатова или Хемингуэя;
Знакомство с e-mail рассылками и понимание, чем интернет-текст отличается от статьи в глянцевом журнале;
+Опыт работы журналистом или редактором может рассматриваться как преимущество.
Процесс работы:
1. Мы даём вам перечень статей на неделю.
2. Вы пишете "рыбу" по каждой статье – план статьи с переченем тезисов. Отправляете нам.
3. Мы корректируем план статей – возвращаем вам. Вы начинаете писать материал.
4. Присылаете нам готовую статью.
5. Мы вносим правки и либо отправляем вам на доработку, либо незначительно корректируем и выкладываем на сайт.
Откликаясь на проект, пожалуйста, указывайте:
1. Ваш опыт и его релевантность тематике проекта.
2. Стоимость ваших услуг.
3. График, по которому вы сможете работать.
4. Способ и порядок оплаты.
Заявки фрилансеров
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