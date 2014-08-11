Технические статьи на сайт

$50
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  2. Копирайтинг
Закрыт8 заявок237 просмотров

энергетической компании требуется журналист для написания ( с последующей заливкой их на сайт) технических статей на заданную тему и согласно предоставленных ключей

оплата 40 руб/1000 знаков.

11 лет назад
Energy-Systems
Константин 
44 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров