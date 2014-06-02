Energy-Systems

энергетической компании требуется журналист для написания ( с последующей заливкой их на сайт) технических статей на заданную тему и согласно предоставленных ключей оплата 40 руб/1000 знаков.
- $50Копирайтинг8 заявокЗакрыт9 лет назад
- $100
необходимо создать анимационный ролик на тему электроснабжения, согласно ТЗ.Анимация17 заявокЗакрыт9 лет назад
В компанию,которая занимается электричеством срочно требуется журналист, для написания новостей электроснабжения на сайт. Оплата сдельная 40 руб. 1000 знаков.Копирайтинг4 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $50
Компания по электричеству срочно ищет креативного дизайнера сайтов для дорисовки уже существуещего сайта. А именно: редизайн шапки сайта и доработки некоторых разделов.Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт9 лет назад
- $500
Компания по электроснабжению ищет хорошего журналиста на постоянную работу. Обязанности: -Написание и размещение на сайте компании в день: по 2 статьи (4 к, от 95% по адвего) по 2 новости (4 к, от 92% по адвего) -Текст должен быть ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $50
Необходимо создать анимационный ролик,согласно ТЗ, также необходима доработка уже существуещего. тематика — инженерияВидеомонтаж1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $100
Ищем талантливого рисовальщика анимации (комп. графика). Ролик секунд на 30. 20% из которого меняющийся текст. Оплата по факту. Сроки поджимают. Присылайте примеры работы.Видеомонтаж5 заявокЗакрыт9 лет назад
- $50
Нужно создать видео - основанное на фото и тексте на 1-2 минуты с музыкальной дорожкой. (Инфорграфика) тематика - инженерияВидеомонтаж1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $50
Отрисовать картинки для сайта - последовательность работ. 13 картинки - разные по теме. Пример работы ниже.Баннеры1 исполнительЗавершен10 лет назад