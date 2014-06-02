Energy-Systems

Константин Energy-Systems

 
43 годаРоссия/Москва
10 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Написание новостей

    В компанию,которая занимается электричеством срочно требуется журналист, для написания новостей электроснабжения на сайт. Оплата сдельная 40 руб. 1000 знаков.

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Нужен хороший журналист - техник

    $500

    Компания по электроснабжению ищет хорошего журналиста на постоянную работу. Обязанности: -Написание и размещение на сайте компании в день: по 2 статьи (4 к, от 95% по адвего) по 2 новости (4 к, от 92% по адвего) -Текст должен быть ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Видеомонтаж

    $50

    Необходимо создать анимационный ролик,согласно ТЗ, также необходима доработка уже существуещего. тематика — инженерия

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Видеомонтаж

    $50

    Нужно создать видео - основанное на фото и тексте на 1-2 минуты с музыкальной дорожкой. (Инфорграфика) тематика - инженерия

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад
Отзывы фрилансеров
Atler
38 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$200
10 баллов
9 лет назад
Нужен хороший журналист - техник
С заказчиком работать удобно и легко, обговариваются все нюансы, без проблем идет на встречу, готов общаться по теме в убыток личного времени. Оплата своевременная в полном объеме. Уверен, что сотрудничать будем долго!!!!
Четкое, оперативное выполнение всех заданий без опозданий/пропаданий и лишних вопросов, прислушивается ко всем замечаниям и пожеланиям. Тексты грамотные, логически структурированные, оригинальный стиль. Молодо, креативно, с юморком))) Работаем и надеемся на постоянное сотрудничество с данным автором! Александр однозначно рекомендуется к сотрудничеству!
Ответный отзыв
JDART
52 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$50
10 баллов
9 лет назад
Видеомонтаж
В двух словах: коммуникации, оплата, процесс работы - без "напряга", лаконично и эффективно. Себе бы другого заказчика и не пожелал бы. Спасибо за сотрудничество!
Спасибо за ролик! все супер!!!) порадовала оперативность согласования. компания "Энерджи Системс"
Ответный отзыв
ttarom
55 летУкраина
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$35
6 баллов
10 лет назад
Видеомонтаж
Работать интересно.
Благодарим за выполнение работы!
Ответный отзыв
ulya_art
Юлия 
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
$23
10 баллов
10 лет назад
Отрисовка картинок для сайта
Все супер
Выполнила всю работу быстро и качественно
Ответный отзыв