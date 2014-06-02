Energy-Systems

Компания по электроснабжению ищет хорошего журналиста на постоянную работу. Обязанности: -Написание и размещение на сайте компании в день: по 2 статьи (4 к, от 95% по адвего) по 2 новости (4 к, от 92% по адвего) -Текст должен быть ...