Обзоры
Закончил в 2007 году Харьковский национальный экономический университет, специальность - "Менеджменту организаций".
Копирайтом занимаюсь несколько лет.
Тематика не важна, пишу как сложные технические тексты, так и простые тексты на общие тематики.
Как уже говорил тематика не важна, работал во многих сферах: электроснабжение, электротехнические товары, автозапчасти, шины диски, автомобили, сантехника, элитная сантехника, программное обеспечение.
Последний год занимаюсь исключительно написанием текстов.
Портфолио
- Тонкие клиенты ТОНК194 просмотра
- Вклады Сбербанка в Новосибирске201 просмотр
- Электронные кальяны Starbuzz E-Hose248 просмотров
- PANASONIC ES-6002A520 – бритва для настоящих мужчи203 просмотра
- Закон о подключении электричества190 просмотров
- Автомобильная тематика165 просмотров
Отзывы заказчиков
$200
10 баллов
9 лет назад
Четкое, оперативное выполнение всех заданий без опозданий/пропаданий и лишних вопросов, прислушивается ко всем замечаниям и пожеланиям. Тексты грамотные, логически структурированные, оригинальный стиль. Молодо, креативно, с юморком))) Работаем и надеемся на постоянное сотрудничество с данным автором! Александр однозначно рекомендуется к сотрудничеству!
Ответный отзыв
С заказчиком работать удобно и легко, обговариваются все нюансы, без проблем идет на встречу, готов общаться по теме в убыток личного времени. Оплата своевременная в полном объеме. Уверен, что сотрудничать будем долго!!!!
Копирайтинг
1 отзыв
от $1
от 1 дня
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