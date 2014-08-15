Atler

Александр Atler

 
38 летУкраина/Харьков
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Обзоры

Закончил в 2007 году Харьковский национальный экономический университет, специальность  - "Менеджменту организаций".

Копирайтом занимаюсь несколько лет.

Тематика не важна, пишу как сложные технические тексты, так и простые тексты на общие тематики.

Как уже говорил тематика не важна, работал во многих сферах: электроснабжение, электротехнические товары, автозапчасти, шины диски, автомобили, сантехника, элитная сантехника, программное обеспечение.

Последний год занимаюсь исключительно написанием текстов.

Отзывы заказчиков
Energy-Systems
Константин 
43 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$200
10 баллов
9 лет назад
Нужен хороший журналист - техник
Четкое, оперативное выполнение всех заданий без опозданий/пропаданий и лишних вопросов, прислушивается ко всем замечаниям и пожеланиям. Тексты грамотные, логически структурированные, оригинальный стиль. Молодо, креативно, с юморком))) Работаем и надеемся на постоянное сотрудничество с данным автором! Александр однозначно рекомендуется к сотрудничеству!
С заказчиком работать удобно и легко, обговариваются все нюансы, без проблем идет на встречу, готов общаться по теме в убыток личного времени. Оплата своевременная в полном объеме. Уверен, что сотрудничать будем долго!!!!
Ответный отзыв
Копирайтинг
1 отзыв
от $1
от 1 дня
#857