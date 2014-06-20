Портфолио
- Отбивка336 просмотров
- Теледизайн241 просмотр
- Теледизайн262 просмотра
- Теледизайн211 просмотров
- Инфографика1187 просмотров
- Спонсорская заставка304 просмотра
- Банки клиентам304 просмотра
- Инфографика2295 просмотров
- "Классики"217 просмотров
- Теледизайн164 просмотра
- Клип296 просмотров
- 139 просмотров
Отзывы заказчиков
$40
10 баллов
9 лет назад
Сделано очень классно! Не смотря на все наши замечания и очень долгие ответы, данный разработчик довел дело до завершения! Спасибо Вам большое. Буду еще обращаться.
Ответный отзыв
Приятно было работать
$35
10 баллов
10 лет назад
Благодарим за выполнение работы!
Ответный отзыв
Работать интересно.
Видеомонтаж
2 отзыва
от $30
от 1 дня
#85