ttarom

Татьяна ttarom

 
55 летУкраина/Киев
10 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Видеодизайнер дизайнер компьютерной графики
Портфолио
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Отзывы заказчиков
web_23
34 годаБеларусь
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$40
10 баллов
9 лет назад
Создание видео презентации
Сделано очень классно! Не смотря на все наши замечания и очень долгие ответы, данный разработчик довел дело до завершения! Спасибо Вам большое. Буду еще обращаться.
Приятно было работать
Ответный отзыв
Energy-Systems
Константин 
43 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$35
10 баллов
10 лет назад
Видеомонтаж
Благодарим за выполнение работы!
Работать интересно.
Ответный отзыв
Видеомонтаж
2 отзыва
от $30
от 1 дня
#85