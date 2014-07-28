Редизайн сайта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт15 заявок207 просмотров

Компания по электричеству срочно ищет креативного дизайнера сайтов для дорисовки уже существуещего сайта. А именно: редизайн шапки сайта и доработки некоторых разделов.

11 лет назад
Energy-Systems
Константин 
44 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

ford-focus2004
Игорь 
31 год
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$30
1 день

Заявки фрилансеров

ford-focus2004
Игорь 
31 год
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад

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