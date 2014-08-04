Дизайн лендинга по радиосвязи

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен16 заявок203 просмотра

Блоки страницы:

1. Шапка - логотип слева и телефон справа

2. Слева баннер с текстом: "Проекты любой сложности на качественном оборудовании".

Справа форма заявки "Заказать консультацию бесплатно" с двумя полями: 1) телефон и/или email, 2) ваше имя

3. Блок "О нас"

3.1. Более 20 лет стабильной работы

3.2. Более 160 запущенных проектов (линк на пункт 8)

3.3. Работаем в 10-ти областях России (линк на пункт 6)

3.4. Проекты любой сложности (линк на пункт 4)

3.5. Оборудование только от официальных дистрибьютеров (линк на пункт 7)

4. Виды проектов:

4.1. Транкинговая система связи

4.2. Конвенциальные системы

4.3. Локальные радиосети

Заказать консультацию бесплатно

5. Сферы применения (с иконками):

- такси

- строительство

- охрана

- склады

- логистика

- и другие системы

6. Мы на карте России

Работаем в VHF и UHF диапазонах на территории г. Москвы, Московской, Рязанской, Владимирской, Нижегородской, Ярославской, Самарской, Волгоградской областей, Пермском крае, Чувашской Республики.

(Отобразить все перечисленные регионы на карте России)

Вас нет на карте? Для вас хоть на край света.

7. Качественное оборудование от официальных дистрибьютеров

Бренды: Vertex-Standard, Motorola, Kenwood, Icom

Помощь в выборе оборудования

8. Наши клиенты

в одной строке:

- Правительство Московской области

- филиалы Пенсионного Фонда РФ

- ФГУП «Мосгортранс»

- скорая медицинская помощь г. Коврова

- Ведомственная охрана ГЭС Волжско-Камского каскада

вторая строка:

а также

таксомоторные парки (иконка такси),

строительные организации г. Москвы (иконка строителей),

частные охранные предприятия (иконка)

Кнопка "Присоединиться"

9. Завершающий блок.

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11 лет назад
mCalf
Борис 
41 год
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

bergun
41 год
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад
$100
3 дня
Сделано всё качественно с первого раза. Никаких проблем не было. Рекомендую!
Остались исключительно положительные впечатления от сотрудничества. ТЗ четкое и понятное, оплата сразу по завершению. Надеюсь еще поработаем)

Заявки фрилансеров

bergun
41 год
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад

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