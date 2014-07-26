Требуется разработка веб-дизайна для медицинского университета. Сайт имеет сложную структуру разделов. Функционал сайта - стандартный для любого сайта (статьи, новости, мультимедиа). Дизайн должен быть выполнен с учетом новых тенденций в области веб-дизайна, с использованием ...
Нарисовать сайт перевозчик домашних животных
Стиль не строгий , не резкий. Мягкий,добрый акцент.
Цвета разные,цветные наверно более пастельные лучше подойдут, для фона бежевый желательно.
тема сайта-Перевозчик домашних животных. сайт на двух языках eng и rus. в тематике милых домашних животных.
Стильные шрифты, как на айфоне 4,5.
Примерная информация на сайте http://www.animaltransfer.ru/
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $500Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт11 лет назад
- $30
Нужна красивая, современная, строгая визитка страхового агента.САйт строгий,но с креативными вставками, фишками разными и свой изюминкой.Скучный шаблон не нужен. На сайте 4 стр Автострахование страхование имущества новости контактыДизайн сайтов10 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Нарисовать шапку для развлекательного сайтаДизайн сайтов18 заявокЗакрыт11 лет назад
Добрый день! Нужен дизайн лендинга. Структура классическая: 1. Шапка с контактами 2. Преимущества техники 3. Преимущества компании 4. Блок несложного калькулятора ...Дизайн сайтов35 заявокЗакрыт11 лет назад
- $500
Нужен дизайн сайта. Главная старница + 7 вторичных. В приложение описание проекта. Будет полностью сформированный контент. Есть полное видение и понимание проекта. Нужно будет сделать прототип главной страницы. После утверждения все это дело визуализировать. Сроки ...Дизайн сайтов30 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Разработка дизайн сайт. Полностью переделать сайт информацию взять с http://rec-pav.ru/, ориентир можно на http://prosto-nn.ru/ но лучше свое сделать, если какие вопросы можно будет обсудить,Дизайн сайтов22 заявкиЗакрыт11 лет назад
Есть сайт на джумле, но дизайн и сам сайт очень простой, делалася 5 лет назад.Визитка обычная, нужно сделать полностью переделку сайта современными фишками. Сайт должен включать в себя самые передовые. модные,современные фишки! ...Дизайн сайтов11 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо сделать лёгкий, запоминающийся дизайн обменного центра WebMoney. Главная и страница подачи заявки.Дизайн сайтов40 заявокЗакрыт11 лет назад
- $250
Необходимо разработать дизайн сайта derevoproekt.ru Сайт сделан на joomla 2.5 и VirtueMart. Соответственно дизайн нужен так же для этих приложений. Дизайн должен соответствовать требованиям разработчиков joomla, virtuemart. Приветствуется опыт подобной работы. ...Дизайн сайтов13 заявокЗакрыт11 лет назад