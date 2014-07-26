Нарисовать сайт перевозчик домашних животных

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт22 заявки212 просмотров

Стиль не строгий , не резкий. Мягкий,добрый акцент.

Цвета разные,цветные наверно более пастельные лучше подойдут, для фона бежевый желательно.

тема сайта-Перевозчик домашних животных. сайт на двух языках eng и rus. в тематике милых домашних животных.

Стильные шрифты, как на айфоне 4,5.

Примерная информация на сайте http://www.animaltransfer.ru/

11 лет назад
Referatiktop
Вячеслав 
41 год
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
237 отзывов(-4)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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