Разработка сайта для медицинского университета

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт24 заявки327 просмотров

Требуется разработка веб-дизайна для медицинского университета. Сайт имеет сложную структуру разделов. Функционал сайта - стандартный для любого сайта (статьи, новости, мультимедиа).

Дизайн должен быть выполнен с учетом новых тенденций в области веб-дизайна, с использованием css-фреймворков.

Примеры для "подражания" (в порядке "крутости")

http://sud.gov.kz/kaz

http://mtc.gov.kz/index.php/ru/

http://aci.gov.kz/

http://edu.gov.kz/

Просьба указать цену и сроки реализации.

CSS
11 лет назад
kairzhan79
45 лет
17 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

weblanding2014
Дмитрий 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
30 отзывов(-7)
11 лет назад
$200
4 дня
Работа выполнена полностью. Качеством работ доволен. Неприятный осадок остался из-за того что пару дней не был доступен для связи, из-за этого уже подумал что все потеряно. Но был рад когда Дмитрий появился снова и доделал работу. Я понимаю что бывают личные проблемы, но надо предупреждать.

Заявки фрилансеров

weblanding2014
Дмитрий 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
30 отзывов(-7)
11 лет назад

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