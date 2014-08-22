Необходимо разработать дизайн сайта derevoproekt.ru Сайт сделан на joomla 2.5 и VirtueMart. Соответственно дизайн нужен так же для этих приложений. Дизайн должен соответствовать требованиям разработчиков joomla, virtuemart. Приветствуется опыт подобной работы. ...
Разработка сайта для медицинского университета
Требуется разработка веб-дизайна для медицинского университета. Сайт имеет сложную структуру разделов. Функционал сайта - стандартный для любого сайта (статьи, новости, мультимедиа).
Дизайн должен быть выполнен с учетом новых тенденций в области веб-дизайна, с использованием css-фреймворков.
Примеры для "подражания" (в порядке "крутости")
http://mtc.gov.kz/index.php/ru/
Просьба указать цену и сроки реализации.
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