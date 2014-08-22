Разработка сайта для медицинского университета

Работа выполнена полностью. Качеством работ доволен. Неприятный осадок остался из-за того что пару дней не был доступен для связи, из-за этого уже подумал что все потеряно. Но был рад когда Дмитрий появился снова и доделал работу. Я понимаю что бывают личные проблемы, но надо предупреждать.