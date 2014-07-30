В веб-студии и digital-агенстве DvuV Studio, в связи с расширением открывается вакансия web-дизайнера. Готовы предоставить для вас: 1. Понятные и четкие техническое задание, заполнение бриф листов клиентами, юзабилити-протатипы ...
Дизайн сайта
Необходимо создать дизайн сайта:
Специфика - продающий сайт.
Тематика - альтернативная энергетика Андреа Росси ( http://ru.wikipedia.org/wiki/Катализатор_энергии_Росси ) - инвестиции в продажи изделия.
Навигация:
О нас - рассказ о компании,
Технологии - рассказ о катализаторе Андреа Росси,
Новости - страница для вывода всех новостей компании,
Инвестиционная программа - описание возможности инвестиций,
Партнерская программа - описание возможности получения вознаграждений за привлечение дополнительных пользователей, которые приобретут инвестиционный пакет.
Вход в личный кабинет.
Переключение языка ресурса - обязательно португальский и английский.
Главная страница:
Оптимально в один столбец - стандартная компоновка шапки, блок с банером (или слайдшоу), информация о проекте и базовых принципов технологии А.Росси с картинками, хорошо заметный блок "Присоединиться к проекту", в качестве завершения страницы последние новости и подвал.
По блоку "Присоединиться к проекту" - необходимо его сделать хорошо заметным - возможно дублировать среди других элементов сайта (к примеру, в банере). Блок обязательно должен содержать информацию о покупке 1 лицензии + 1 - 10 пакетов (оптимально информация о покупке лицензии + окошко с выбором количества пакетов). Так же блок должен содержать информацию о возможности присоединиться к проекту (к примеру: "Вступить в проект и начать получать дивиденды от генерации электроэнергии! 50 руб. лицензия + именная акция компании (дает право на участие в прибыли компании) 400 руб - пакет для генератора E-Cat. С одной лицензией Вы можете приобрести до 10 пакетов установки E-Cat. Благодаря возможностям Катализатора Энергии Росси Вы можете возвращать себе до 25% ежемесячно от своих вложений по пакетам для генератора установки E-Cat. Подробнее... ") Если будет красивее, то данный блок можно реализовать в качестве различных картинок с пакетами (максимум 10) и описанием.
Приблизительная схема главной странички прилагается (index.xls) - вариант не окончательный - ждём предложение.
Логотип - требуется тематический (отрисовать с ноля).
Сайты, которые нравятся для данной реализации: https://www.alivematrix.com/
Тематически родственный сайт http://www.prometeon.it/
Наличие портфолио - обязательно.
Выбранный исполнитель
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