Необходимо нарисовать 3 эскиза страниц из макетов в moqups. + Необходимо отрисовать всплывающие формы. + Логотип Есть бриф от заказчика. Работаем без предоплаты. \Нужен адекватный исполнитель, который нормально воспринимает конструктивную ...
Требуется срочно доработать сайт
Работа не сложная, переименовать ссылки , категории сделать на главной в список, на странице анкет убрать некоторые пункты ,
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